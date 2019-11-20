Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2).

За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона. Шайба после броска Ильи Михеева прошла мимо створа ворот „Вегаса“ и отскочила прямо на крюк Нику Петану. Флёри на несколько мгновений потерял шайбу из виду, однако успел сориентироваться в ситуации и в прыжке намертво поймать шайбу после броска Петана по пустым воротам.

«Сейв столетия!!» — написал Уолш в «Твиттере».

«Он предвзят, но может быть, и не ошибается?» — отреагировал на слова Уолша журналист Бен Готц.