Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2).
За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона. Шайба после броска Ильи Михеева прошла мимо створа ворот „Вегаса“ и отскочила прямо на крюк Нику Петану. Флёри на несколько мгновений потерял шайбу из виду, однако успел сориентироваться в ситуации и в прыжке намертво поймать шайбу после броска Петана по пустым воротам.
«Сейв столетия!!» — написал Уолш в «Твиттере».
«Он предвзят, но может быть, и не ошибается?» — отреагировал на слова Уолша журналист Бен Готц.
Флёри совершил потрясающий сейв в прыжке при счёте 3:2 в пользу «Вегаса». Видео
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