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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

19 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 20 россиян.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в сезоне, результативной передачей отметился Валерий Ничушкин. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров досрочно завершил матч с «Сент-Луис Блюз» из-за травмы.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформили по ассистентскому дублю. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделали по голевой передаче.

ГолкипеКлуСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»35 из 3794,5:2
Варламов«Айлендерс»27 из 3187,15:4 ОТ
Василевский«Тампа»31 из 3393,21:3
ИгрокКлуОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+2+2001016.28
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+100400-16.17
Малкин (н)«Питтсбург»0+20021050%21.29
Кучеров (н)«Тампа»0+000000-11.43
Костин (н)«Сент-Луис»0+000100-06.14
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00003125%09.55
Свечников (н)«Каролина»1+0+10211-14.25
Гурьянов (н)«Даллас»0+0+10200-13.23
Радулов (н)«Даллас»0+0020020%16.06
Ничушкин (н)«Колорадо»0+1+10221-16.22
Каменев (н)«Колорадо»1+0+10212100%09.23
Михеев (н)«Торонто»0+1+10221-14.58
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20205-27.10
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-10022-16.27
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10011-18.15
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10014-22.10
Задоров (з)«Колорадо»0+000120-21.34
Шенн: мой силовой приём на Кучерове был чистым. Надеюсь, что он в порядке
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