Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 ноября 2019 года

19 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 20 россиян.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в сезоне, результативной передачей отметился Валерий Ничушкин. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров досрочно завершил матч с «Сент-Луис Блюз» из-за травмы.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформили по ассистентскому дублю. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделали по голевой передаче.

Голкипе Клу Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 35 из 37 94, 5:2 Варламов «Айлендерс» 27 из 31 87,1 5:4 ОТ Василевский «Тампа» 31 из 33 93,2 1:3

Игрок Клу Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+2 +2 0 0 1 0 16.28 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 0 0 4 0 0 - 16.17 Малкин (н) «Питтсбург» 0+2 0 0 2 1 0 50% 21.29 Кучеров (н) «Тампа» 0+0 0 0 0 0 0 - 11.43 Костин (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 0 0 - 06.14 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 3 1 25% 09.55 Свечников (н) «Каролина» 1+0 +1 0 2 1 1 - 14.25 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 +1 0 2 0 0 - 13.23 Радулов (н) «Даллас» 0+0 0 2 0 0 2 0% 16.06 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 2 2 1 - 16.22 Каменев (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 2 1 2 100% 09.23 Михеев (н) «Торонто» 0+1 +1 0 2 2 1 - 14.58 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 2 0 5 - 27.10 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -1 0 0 2 2 - 16.27 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 0 1 1 - 18.15 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 0 1 4 - 22.10 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 2 0 - 21.34