Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 19 ноября 2019 года
19 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 20 россиян.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев забросил первую шайбу в сезоне, результативной передачей отметился Валерий Ничушкин. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров досрочно завершил матч с «Сент-Луис Блюз» из-за травмы.
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформили по ассистентскому дублю. Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сделали по голевой передаче.
|Голкипе
|Клу
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|35 из 37
|94,
|5:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|27 из 31
|87,1
|5:4 ОТ
|Василевский
|«Тампа»
|31 из 33
|93,2
|1:3
|Игрок
|Клу
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|+2
|0
|0
|1
|0
|16.28
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|16.17
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+2
|0
|0
|2
|1
|0
|50%
|21.29
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|11.43
|Костин (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|06.14
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|1
|25%
|09.55
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|14.25
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|13.23
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|2
|0%
|16.06
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|1
|-
|16.22
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|2
|1
|2
|100%
|09.23
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|1
|-
|14.58
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|5
|-
|27.10
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|2
|-
|16.27
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|18.15
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|4
|-
|22.10
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|21.34
Шенн: мой силовой приём на Кучерове был чистым. Надеюсь, что он в порядке
- 20 ноября 2019
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09:18
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09:15
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08:54
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08:54
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08:16
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08:01
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07:47
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07:39
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07:30
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07:09
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07:02
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06:32
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06:20
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06:14
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