Стало известно расписание Кубка Первого канала 2019 года
Федерация хоккея России подтвердила. что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдёт на футбольном стадионе – «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 15 декабря. Начало встречи – в 16:00.
Турнирная таблица Евротура сезона-2019/20
Полное расписание Кубка Первого канала 2019 года:
12 декабря (четверг):
20:00 — Швеция – Россия;
20:30 — Финляндия – Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия);
14 декабря (суббота):
11:00 — Финляндия – Швеция;
15:00 — Россия – Чехия;
15 декабря (воскресенье):
14:00 — Чехия – Швеция;
16:00 — Россия – Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге).
Все матчи, кроме Финляндия – Швеция и Россия – Финляндия пройдут на арене в «Парке легенд» в Москве.
В «Зените» подтвердили проведение матча сборной России на «Газпром-Арене»
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