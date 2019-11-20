Стало известно расписание Кубка Первого канала 2019 года

Федерация хоккея России подтвердила. что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдёт на футбольном стадионе – «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 15 декабря. Начало встречи – в 16:00.

Турнирная таблица Евротура сезона-2019/20

Полное расписание Кубка Первого канала 2019 года:

12 декабря (четверг):

20:00 — Швеция – Россия;

20:30 — Финляндия – Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия);

14 декабря (суббота):

11:00 — Финляндия – Швеция;

15:00 — Россия – Чехия;

15 декабря (воскресенье):

14:00 — Чехия – Швеция;

16:00 — Россия – Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге).

Все матчи, кроме Финляндия – Швеция и Россия – Финляндия пройдут на арене в «Парке легенд» в Москве.