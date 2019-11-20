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Стало известно расписание Кубка Первого канала 2019 года

Стало известно расписание Кубка Первого канала 2019 года
Хоккей / Евротур 0

Федерация хоккея России подтвердила. что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдёт на футбольном стадионе – «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Матч состоится 15 декабря. Начало встречи – в 16:00.

Турнирная таблица Евротура сезона-2019/20

Полное расписание Кубка Первого канала 2019 года:

12 декабря (четверг):
20:00 — Швеция – Россия;
20:30 — Финляндия – Чехия (матч состоится в Пльзени, Чехия);

14 декабря (суббота):
11:00 — Финляндия – Швеция;
15:00 — Россия – Чехия;

15 декабря (воскресенье):
14:00 — Чехия – Швеция;
16:00 — Россия – Финляндия (матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге).

Все матчи, кроме Финляндия – Швеция и Россия – Финляндия пройдут на арене в «Парке легенд» в Москве.

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