Тренер «Ак Барса»: рассчитываем на Дыняка и надеемся, что он усилит команду

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» рассказал, как казанцы готовятся к матчу, назвал сильные стороны соперника и прокомментировал подписание нападающего Никиты Дыняка, который работает с основной командой.
«Последний матч с «Сибирью» мы проиграли, но сейчас пребываем в хорошем рабочем настроении. «Сибирь» – крепкая, хорошая команда, в составе которой выступают играющие ребята. Они пропускают мало голов, хорошо действуют в обороне, остро контратакуют. Думаю, нас ждёт интересное противостояние.
Мы настраиваемся на каждую игру, и на «Сибирь» в том числе. Для нас важен свой хоккей, важен, чтобы мы доминировали в этой игре, владели инициативой, контролировали шайбу и работали на льду. Мы постоянно повторяем игрокам, что нужно бегать, двигаться на площадке. Как сказал футбольный тренер Хосеп Гвардиола, мы должны бегать как самая скромная команда в мире, а в момент потери, когда думаешь, бежать или нет, проигрывается матч.
Состояние Дыняка? Он тренируется, готовится – вчера катался, сегодня тоже работал. Мы на него рассчитываем и надеемся, что он усилит нашу команду. У него есть сильные качества, и мы надеемся, что за счёт них он нас дополнит», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.
- 20 ноября 2019
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