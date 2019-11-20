Журналист NBC Sports: нынче Кучеров не так доминирует в атаке, как год назад
Журналист NBC Sports Адам Гретц поделился мнением о травме российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:3).
«Травма Кучерова стала новостью поважнее, чем поражение «Тампы» от «музыкантов». Всё дело в статусе суперзвезды «Лайтнинг». Действующий обладатель приза самому ценному игроку сезона покинул лёд во втором периоде после удара Брэйдена Шенна.
Да, нынче Кучеров не так доминирует в атаке, как год назад, когда он завершил регулярный чемпионат, набрав 128 очков. Но у него была четырёхматчевая результативная серия, в которой он набрал семь баллов. Увы, россиянин не смог вернуться в игру», — отметил Адам Гретц из NBC Sports.
«В моё время этого Шенна отправили бы в больницу». Что говорят о травме Кучерова
А ещё на льду вспыхнула бы массовая драка. Андрей Назаров знает, что говорит.
- 20 ноября 2019
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