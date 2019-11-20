Угадай факты о хоккее и выиграй билеты на матчи КХЛ

«Чемпионат» и Hankook предоставляют возможность выиграть билеты на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Как?

Попробуй вспомнить все факты о Континентальной хоккейной лиге и выиграй билеты на матчи чемпионата КХЛ. В рамках специального проекта Hankook приглашает всех читателей «Чемпионата» пройти тест на знание КХЛ. Для того чтобы побороться за билеты на матчи, вам нужно выполнить четыре простых действия.

1. Перейти по ссылке.

2. Зарегистрироваться.

3. Повторить факты.

4. Пройти тест и стать лучшим.

Участвуйте и получайте незабываемые эмоции от игры!

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».