«Сибирь» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Сибири» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Пуустинен— Руохомаа — Миловзоров;
Морозов — Логинов, Шаров — Саюстов — Романцев;
Хабаров — Тимашов, Пельтола — Комаров — Чесалин;
Алексеев, Ефремов, Первушин — Торченюк — Зырянов.
«Ак Барс»:
Билялов (Рейдеборн);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Кара;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Фисенко, А. Галимов.
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