«Сибирь» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Сибири» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Ермаков, Пуустинен— Руохомаа — Миловзоров;

Морозов — Логинов, Шаров — Саюстов — Романцев;

Хабаров — Тимашов, Пельтола — Комаров — Чесалин;

Алексеев, Ефремов, Первушин — Торченюк — Зырянов.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Педан — Хенкель, Галиев — Тихонов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Фрэттин — Основин — Кара;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Фисенко, А. Галимов.