Доми: травмы Друена и Байрона — горькая пилюля для «Монреаля»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Макс Доми прокомментировал травмы своих партнёров по команде. Форвард Пол Байрон из-за травмы колена выбыл минимум на четыре недели, нападающий Джонатан Друен пропустит два месяца из-за повреждения запястья.
«Для нас это горькая пилюля, но другие парни должны стать лучше. У меня в этом нет никаких сомнений. Мы все знаем, что у нас есть характер, ребята могут сделать шаг вперёд. Когда кто-то выбывает, то появляется возможность проявить себя у остальных», — приводит слова Доми официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
30-летний Байрон в 17 матчах сезона записал на свой счёт 4 (1+3) очка, в активе 24-летнего Друена 15 (7+8) баллов.
Травма Друена не связана с силовым приёмом Овечкина
- 20 ноября 2019
-
16:36
-
16:11
-
15:40
-
15:25
-
15:01
-
14:45
-
14:20
-
14:05
-
13:45
-
13:40
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
09:15
-
08:54
-
08:54
-
08:16
-
08:01
-
07:47
-
07:39
-
07:30
-
07:09
-
07:02
-
06:32
Партнерский контент