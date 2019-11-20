Доми: травмы Друена и Байрона — горькая пилюля для «Монреаля»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Макс Доми прокомментировал травмы своих партнёров по команде. Форвард Пол Байрон из-за травмы колена выбыл минимум на четыре недели, нападающий Джонатан Друен пропустит два месяца из-за повреждения запястья.



«Для нас это горькая пилюля, но другие парни должны стать лучше. У меня в этом нет никаких сомнений. Мы все знаем, что у нас есть характер, ребята могут сделать шаг вперёд. Когда кто-то выбывает, то появляется возможность проявить себя у остальных», — приводит слова Доми официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



30-летний Байрон в 17 матчах сезона записал на свой счёт 4 (1+3) очка, в активе 24-летнего Друена 15 (7+8) баллов.

Травма Друена не связана с силовым приёмом Овечкина