Николишин: с чего к Кучерову должно быть особое отношение? Все играют в хоккей

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал силовой приём форварда «Сент-Луис Блюз» Брэйдена Шенна против нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«По большому счёту, это был игровой эпизод. Понятно, что там нарушение правил, но я не думаю, что Шенн хотел нанести травму Кучерову. Он ехал за Никитой, тот избавился от шайбы, остановился, в этот момент произошло столкновение.



С чего вдруг к Кучерову должно быть особенное отношение на площадке? Это журналисты расписывают, кто звезда, а кто нет, а в хоккей выходят играть мужики. Кто-то забивает, кто-то отдаёт, кто-то защищается, у кого-то контракт больше, но все играют в хоккей. Ни к кому не может быть особого отношения. Андрей Назаров говорит, что нужно думать, кого бить на площадке? Вот пусть он и думает, кого бить, при чём тут этот момент?



После столкновения Кучерова и Шенна вся команда подлетела, началась возня «5 на 5». Как ещё можно заступиться за одноклубника? Что ещё могли сделать игроки «Тампы», чтобы защитить Кучерова? Там врач нужен был поскорее, чтобы понять, насколько серьёзно повреждение. А всё остальное было сделано. Ещё раз говорю, это игровой эпизод. Да, Шенн толкнул Никиту, использовал свою инерцию, но никакой грязи или умысла нанести травму не было. Да, Кучеров лучший бомбардир прошлого сезона, но кто-то что ли ездит и смотрит, сколько у него очков? Был бы на его месте другой хоккеист – было бы то же самое», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«В моё время этого Шенна отправили бы в больницу». Что говорят о травме Кучерова А ещё на льду вспыхнула бы массовая драка. Андрей Назаров знает, что говорит.