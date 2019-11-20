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Пелино: горд тем, как сопротивлялись игроки «Локомотива»

Пелино: горд тем, как сопротивлялись игроки «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (3:4 Б).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Обе команды показали хорошую игру, которая понравилась болельщикам. Здорово, что зрители заполнили трибуны, ведь у этого дворца большая история. «Спартак» был успешнее на буллитах, но я горжусь ребятами: они сопротивлялись и вернулись в игру.

Почему «Спартак» стал непроходимым соперником для «Локомотива» в этом сезоне? Первый матч был в самом начале сезона. Не брал бы его в расчёт. У нас уже новая команда, и она играет абсолютно иначе. Сегодня они победили только по буллитам», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в серии буллитов
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