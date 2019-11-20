Пелино: горд тем, как сопротивлялись игроки «Локомотива»
Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (3:4 Б).
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Обе команды показали хорошую игру, которая понравилась болельщикам. Здорово, что зрители заполнили трибуны, ведь у этого дворца большая история. «Спартак» был успешнее на буллитах, но я горжусь ребятами: они сопротивлялись и вернулись в игру.
Почему «Спартак» стал непроходимым соперником для «Локомотива» в этом сезоне? Первый матч был в самом начале сезона. Не брал бы его в расчёт. У нас уже новая команда, и она играет абсолютно иначе. Сегодня они победили только по буллитам», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».
«Спартак» взял верх над «Локомотивом» в серии буллитов
- 20 ноября 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
23:07
-
23:01
-
22:58
-
22:49
-
22:28
-
22:20
-
22:04
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:12
-
21:00
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
19:50
-
19:38
-
19:18
-
19:09
-
19:04
-
19:01
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:33
-
18:26
-
18:16
-
18:06
-
17:58
-
17:44
Партнерский контент