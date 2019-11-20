Крикунов: московскому «Динамо» тяжело, не очень хорошо двигаемся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (4:3 ОТ).



«У нас это пятая игра через день, тяжело нам, не очень хорошо двигаемся. Но ребята все настроились и боролись от начала до конца. В конце этот гол забили под самое окончание матча, потому что не остановились до самой последней секунды. Это и определило результат. Тяжело нам пришлось, у соперника было много моментов, но Бочаров хорошо сыграл на последнем рубеже», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Брэндон Макмиллан и защитник Юусо Хиетанен. На 39-й минуте команда гостей вышла вперёд, гол в актив записал форвард Даниил Тарасов. На старте третьего периода рижане восстановили равновесие в счёте усилиями Микелиса Редлихса. Вскоре хозяева вышли вперёд, шайбу забросил Кристапс Сотниекс. На 57-й минуте москвичи отыгрались, точный бросок сделал Михал Чайковски. Встреча перешла в овертайм, где на последней секунде победу гостям принёс Вадим Шипачёв.



Московское «Динамо» победило в Риге, забив на последней секунде овертайма