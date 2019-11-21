Смит-Пелли: мне всё нравится в КХЛ, всегда хотелось побывать в Китае и России

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Деванте Смит-Пелли поделился впечатлениями от матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», проигранного со счётом 0:1.

«На протяжении большего времени матча мы переигрывали соперника, но, к сожалению, у нас не получилось забить. Во многих матчах мы действуем хорошо, нужно продолжать искать возможности для голов.

Мои впечатления от игры в КХЛ? Мне всё нравится, всегда хотелось побывать в Китае и России, сейчас всё это реализовалось, и я получаю от этого удовольствие. Конечно, здесь особая атмосфера, другие арены, и я пока привыкаю к большим площадкам, потому что всю свою карьеру я провёл на североамериканских коробках», — приводит слова Смит-Пелли пресс-служба лиги.

В настоящий момент «Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 29 очков в 29 матчах регулярного чемпионата.