Президент «Торонто»: благодарны Бэбкоку за создание надёжного фундамента команды

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахэн прокомментировал отставку Майка Бэбкока с поста главного тренера канадского клуба.

«Сегодня мы приняли решение освободить Майка Бэбкока от обязанностей тренера и назначили Шэлдона Кифа новым главным тренером команды. В течение последних пяти сезонов Майк играл ключевую роль в изменении направления развития нашего клуба. Его приверженность поставленным задачам, неустанный труд помогли команде добиться прогресса, и мы благодарны ему за создание здесь надёжного фундамента.

В данный момент мы пришли к общему мнению, что лучше заменить его на Шэлдона Кифа. Заслуги Шэлдона в воспитании и развитии хоккеистов в «Торонто Марлис», успехи команды, которых она добилась под его руководством позволяют нам считать именно его человеком, способным вывести команду на следующий этап в её развитии», — приводит слова Шэнахэна пресс-служба лиги.