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«Монреаль» — «Оттава»: Наместников получил травму после силового приёма Флёри

«Монреаль» — «Оттава»: Наместников получил травму после силового приёма Флёри
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Оттава Сенаторз». Завершился первый период, счёт равный — 0:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В матче уже не принимает участия российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников. Он получил травму в первом периоде в результате силового приёма защитника «Канадиенс» Кейла Флёри.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В октябре Наместников был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Оттаву». Взамен «Рейнджерс» получили защитника Ника Эберта и право выбора в четвёртом раунде драфта-2021.

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ.

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