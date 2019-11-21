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Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс» забросил 10-ю шайбу в сезоне

Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс» забросил 10-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

Автором единственной шайбы «столичной» команды в матче стал Евгений Кузнецов. Российский форвард реализовал большинство на 48-й минуте матча, забросив 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. Его ассистентом выступил защитник Джон Карлсон. Для американского защитника «Кэпиталз» эта передача стала 28-й в регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Главными героями матча стали российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич. Артемий оформил дубль, а Бучневич отметился 2 (1+1) очками.

Дубль Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
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