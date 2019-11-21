Дубль Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».
Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство. Для россиянина этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.
В начале третьего периода Панарин оформил дубль, реализовав второе большинство в этом матче. Ассистентами стали Каппо Какко и Райан Строум. Меньше чем через минуту счёт стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». С передач Филипа Хитила и Брендана Лемье отличился российский нападающий Павел Бучневич. Для Бучневича это третья заброшенная шайба в сезоне, также на его счету 13 голевых передач.
«Кэпиталз» ответили голом Евгения Кузнецова, также реализовавшего большинство. Однако окончательный счёт установили «Рейнджерс» — с передачи Бучневича отличился Бретт Хауден.
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