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Дубль Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

Дубль Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

Открыл счёт на второй минуте второго периода нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, реализовавший большинство. Для россиянина этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне. Ассистентами выступили финский форвард Каапо Какко и американский защитник Адам Фокс. Также Панарин обновил личный рекорд, набрав очки в 12-м матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Панарин (Какко, Фокс) – 21:14' (5x4)   2:0 Панарин (Какко, Строум) – 43:57' (5x4)   3:0 Бучневич (Хитил, Лемье) – 44:20' (5x5)   3:1 Кузнецов (Карлсон) – 47:24' (5x4)   4:1 Хауден (Бучневич, Крайдер) – 53:34' (5x5)

В начале третьего периода Панарин оформил дубль, реализовав второе большинство в этом матче. Ассистентами стали Каппо Какко и Райан Строум. Меньше чем через минуту счёт стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». С передач Филипа Хитила и Брендана Лемье отличился российский нападающий Павел Бучневич. Для Бучневича это третья заброшенная шайба в сезоне, также на его счету 13 голевых передач.

«Кэпиталз» ответили голом Евгения Кузнецова, также реализовавшего большинство. Однако окончательный счёт установили «Рейнджерс» — с передачи Бучневича отличился Бретт Хауден.

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