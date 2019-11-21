Крайдер — о Панарине: у него потусторонние способности

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) ответил на вопрос об игре российского форварда Артемия Панарина.

«О, это так круто — наблюдать за игрой Панарина. У него потусторонние способности. Когда он делает на льду некоторые вещи, парни на скамейке смотрят друг на друга и говорят: «Он действительно это сделал?», — цитирует Крайдера журналист Колин Стефенсон.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформив дубль, став главным героем матча. Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ.



Также Панарин стал первым за 11 лет игроком нью-йоркского клуба, набравшим очки не менее чем в 12 матчах подряд. Скотт Гомес с 6 декабря 2007 года по 2 января 2008-го набирал очки в 13 матчах кряду.