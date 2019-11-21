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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

20 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие семеро россиян.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформив дубль, став главным героем матча с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Наместников (н)«Оттава»0+000100-02.53
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-22160-21.10
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0-2050060%20.09
Панарин (н)«Рейнджерс»2+000320-19.11
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+1+20112-15.18
Орлов (з)«Вашингтон»0+002411-20.55
Зайцев (з)«Оттава»0+1+22002-19.33
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