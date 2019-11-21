Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 ноября 2019 года
20 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие семеро россиян.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформив дубль, став главным героем матча с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|02.53
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|2
|1
|6
|0
|-
|21.10
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|5
|0
|0
|60%
|20.09
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|2+0
|0
|0
|3
|2
|0
|-
|19.11
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+1
|+2
|0
|1
|1
|2
|-
|15.18
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|4
|1
|1
|-
|20.55
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+1
|+2
|2
|0
|0
|2
|-
|19.33
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«Рейнджерс» — «Вашингтон» — самый русский матч сезона НХЛ. Голы, провокации, разборки — наши были везде.
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