Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 20 ноября 2019 года

20 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча, в которых приняли участие семеро россиян.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин оформив дубль, став главным героем матча с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин продлил результативную серию (7+12) до 12 матчей, обновив личный рекорд в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 2 (1+1) очка. Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Евгений Кузнецов, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 0 - 02.53 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 2 1 6 0 - 21.10 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 -2 0 5 0 0 60% 20.09 Панарин (н) «Рейнджерс» 2+0 0 0 3 2 0 - 19.11 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+1 +2 0 1 1 2 - 15.18 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 2 4 1 1 - 20.55 Зайцев (з) «Оттава» 0+1 +2 2 0 0 2 - 19.33

Овечкин выполнил эффектный силовой приём против Хаудена. Видео