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Лундквист: залог успеха «Вашингтона» — игра в большинстве. Фолить было нельзя

Лундквист: залог успеха «Вашингтона» — игра в большинстве. Фолить было нельзя
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист назвал минимальное количество удалений главным фактором победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).

«Думаю, что это была одна из лучших наших игр в нынешнем сезоне. Залог успеха «Вашингтона» — это их игра в большинстве, так что было необходимо подальше держаться от штрафного бокса.

Я пятый по победам в НХЛ? Для меня огромная честь находиться в такой компании. В списке самых побеждающих вратарей в НХЛ находятся замечательные игроки. И когда я только рос, то многие из них были примером для меня. Поэтому попадание в топ-5 очень много значит для меня. Это действительно так», — цитирует Лундквиста Washington Post.

Хенрик Лундквист вышел на пятое место в НХЛ по победам среди вратарей
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