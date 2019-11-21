Хенрик Лундквист вышел на пятое место в НХЛ по победам среди вратарей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «синерубашечников».

Второй звездой матча стал голкипера «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Легендарный голкипер парировал 30 бросков из 31 и одержал 454-ю победу за карьеру в НХЛ. Лундквист вышел на пятое место в НХЛ по победам среди вратарей, повторив результат Кёртиса Джозефа.

Рекорд принадлежит Мартину Бродо — 691. Второе место занимает Патрик Руа (551), топ-3 замыкает Роберто Луонго (489). На четвёртом месте располагается Эд Бельфор (484).

Швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 36-летнего вратаря 454 победы в 869 матчах с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,42. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.