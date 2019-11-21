Куинн: не терпелось вернуть Какко в состав. Он добился значительного прогресса

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) прокомментировал возвращение в состав Каапо Какко. Финский форвард оформил ассистентский дубль в первом матче после болезни.

«Ему не терпелось снова играть, а нам не терпелось вернуть его в состав. Мы очень рады, что Каапо вернулся в команду. Он действительно хороший игрок, который добился значительного прогресса за месяц. Он чувствует себя очень уверенно. Да и в целом вся бригада большинства выглядел сегодня хорошо», — цитирует Куинна lohud.com.

В 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ второй номер драфта 2019 года забросил шесть шайб и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "-10".