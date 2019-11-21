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«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче

«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче
Хоккей / КХЛ 0

«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 12:30 мск.

За приморский клуб дебютный матч проведёт нападающий Иван Захарчук, 19 ноября пополнивший состав «моряков». В свою очередь вне заявки гостей остался основной голкипер Василий Кошечкин.

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;
Мищенко – Осипов, Захарчук– Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Козловский — Островский, В. Стрельцов – А. Стрельцов — Лисин.

«Металлург»:

Галимов (Шашков);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Паршин— Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин— Нестрашил— Дорофеев;
Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Буйницкий.

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