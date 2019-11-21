«Адмирал» — «Металлург»: Василий Кошечкин не примет участия в матче

«Адмирал» и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт во Владивостоке. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 12:30 мск.

За приморский клуб дебютный матч проведёт нападающий Иван Захарчук, 19 ноября пополнивший состав «моряков». В свою очередь вне заявки гостей остался основной голкипер Василий Кошечкин.

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;

Мищенко – Осипов, Захарчук– Вихарев – Бутузов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Козловский — Островский, В. Стрельцов – А. Стрельцов — Лисин.

«Металлург»:



Галимов (Шашков);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Паршин— Локтионов — Кулёмин;

Дронов — Матушкин, Потехин— Нестрашил— Дорофеев;

Коробкин— Любимов — Тимкин, Спиридонов, Буйницкий.