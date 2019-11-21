Ларионов-мл.: я — человек мира, играю примерно в том же стиле, что и мой отец

Нападающий «СКА-Невы» Игорь Ларионов прокомментировал заключение контракта с «армейским» клубом.

«Ходил каждый день на терапию. Делал различные упражнения. Постоянно посещал зал, качал руки, чтобы они у меня были как у Арнольда Шварценеггера. Я уже месяц катаюсь: два раза в день старался выходить на лёд. Утром сам, а вечером с местной командой в Америке. Сейчас я в хорошей форме, хочу поскорее начать играть.

Я приехал сюда, чтобы играть, набирать очки, помогать команде всем, чем смогу. И, конечно, в апреле поднять над головой кубок. Когда я летел в Петербург, я думал только об этом. Хочу поскорее начать играть, набирать очки и побеждать. Я – человек мира! Играю я примерно в том же стиле, что и мой отец. Надеюсь, смогу ещё прибавить. Каждый день хочу становиться лучше», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.