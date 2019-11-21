Николишин — об отсутствии работы: попилить бюджет и разбежаться – это не ко мне

Чемпион мира Андрей Николишин ответил на вопросы касательно продолжения тренерской карьеры.
«Было несколько вариантов, но серьёзно я их не рассматривал. Очень интересно поработать на перспективу, а попилить бюджет и разбежаться – это не ко мне.
Я просто уверен, что в КХЛ достаточно скоро в нескольких клубах захотят применить систему поэтапного построения команды. Время не стоит на месте. Мастеровитых игроков, которых можно перекупить за деньги, с каждым годом становится всё меньше и меньше, поэтому перед большинством клубов встанет, если уже не встала, проблема комплектования. Вот тогда мы со всей строгостью и ответственностью будем планомерно выстраивать рабочий процесс, в том числе связанный с профессиональной подготовкой хоккеистов.
Чем занимаюсь? Работаю скаутом «Чикаго Блэкхоукс» по России и Европе. Почему не в российском клубе? Потому что скаутинг у нас никому не нужен, не интересен, а многие вообще не понимают, что это такое», – цитирует Николишина РИА «Новости».
- 21 ноября 2019
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