«Адмирал» — «Металлург»: гол гостей отменён из-за контакта О'Делла с голкипером

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (1:1, идёт второй период).

Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят матч в следующих составах:

«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;

Мищенко – Осипов, Захарчук – Вихарев – Бутузов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;

Козловский — Островский, В. Стрельцов – А. Стрельцов — Лисин.



«Металлург»:



Галимов (Шашков);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Дронов — Матушкин, Потехин — Нестрашил — Дорофеев;

Коробкин — Любимов — Тимкин, Спиридонов, Буйницкий.