«Адмирал» — «Металлург»: гол гостей отменён из-за контакта О'Делла с голкипером

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (1:1, идёт второй период).
Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.
Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды проводят матч в следующих составах:
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;
Мищенко – Осипов, Захарчук – Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Козловский — Островский, В. Стрельцов – А. Стрельцов — Лисин.
«Металлург»:
Галимов (Шашков);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Нестрашил — Дорофеев;
Коробкин — Любимов — Тимкин, Спиридонов, Буйницкий.
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