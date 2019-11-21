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«Адмирал» — «Металлург»: гол гостей отменён из-за контакта О'Делла с голкипером

«Адмирал» — «Металлург»: гол гостей отменён из-за контакта О'Делла с голкипером
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает магнитогорский «Металлург» (1:1, идёт второй период).

Счёт в матче открыл нападающий магнитогорского клуба Андрей Нестрашил. Хозяева отыгрались в начале второго периода усилиями Шона Лалонда. Вскоре шайба во второй раз влетела в ворота приморского клуба. Денис Паршин поразил ворота Юхо Олкинуоры при игре в большинстве, однако после видеопросмотра арбитрами было установлено, что Эрик О'Делл инициировал контракт с голкипером хозяев, в результате чего гол был отменён.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят матч в следующих составах:

«Адмирал»:

Олкинуора (Красоткин);
Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Коннов;
Мищенко – Осипов, Захарчук – Вихарев – Бутузов;
Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Козловский — Островский, В. Стрельцов – А. Стрельцов — Лисин.

«Металлург»:

Галимов (Шашков);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Дронов — Матушкин, Потехин — Нестрашил — Дорофеев;
Коробкин — Любимов — Тимкин, Спиридонов, Буйницкий.

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