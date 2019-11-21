Хиетанен — о новом рекорде «Динамо»: это большая честь для меня

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен, ставший лучшим защитником-снайпером в истории бело-голубых в чемпионатах России, прокомментировал достижение.

«Это большая честь для меня, но сейчас я стараюсь об этом не думать. Может быть, после сезона об этом можно будет думать больше. А сейчас нужно концентрироваться на матчах и не думать о других вещах.

«Йокерит» — хорошая команда, но думаю, что мы сыграем хороший матч и победим в этой сложной встрече. Мы будем готовы», — сказал Хиетанен в эфире клубного телевидения.

В матче с рижским «Динамо» (4:3 ОТ) 34-летний защитник стал автором ещё одного рекорда бело-голубых. Юусо вышел на первое место по результативным передачам за «Динамо» среди иностранных игроков.