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The Athletic: игроки «Торонто» почувствовали облегчение после ухода Бэбкока

The Athletic: игроки «Торонто» почувствовали облегчение после ухода Бэбкока
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Athletic Джеймс Миртл поделился мнением об уходе Майка Бэбкока с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс». «Кленовые листья» проиграли шесть матчей подряд и покинули зону плей-офф.

«90 процентов хоккеистов «Торонто» почувствовали облегчение после ухода Бэбкока. Генеральный менеджер Дубас, по всей видимости, тоже был готов к этому. Теперь многое зависит от команды, ведь на кону судьба сезона», — написал Миртл в «Твиттере».

Бэбкок являлся самым высокооплачиваемым тренером НХЛ. За свою тренерскую карьеру он завоёвывал Кубок Стэнли, приводил сборную Канады к победе на Олимпийских играх (дважды) и на чемпионате мира. Исполняющим обязанности главного тренера «Торонто» назначен Шэлдон Киф.

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