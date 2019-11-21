«Авангард» — «Автомобилист»: Франсон вернулся в состав хозяев

«Авангард» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В состав омичей вернулся защитник Коди Франсон, пропустивший два предыдущих матча.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Франсон — Войнов, Шумаков — Грачёв — Бек;

Спиценко — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Макаров — Мизюрин — Кошелев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;

Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;

Гуркин – Стасенко, Белоусов – Дацюк – Гареев;

Валитов, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.