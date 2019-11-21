«Авангард» — «Автомобилист»: Франсон вернулся в состав хозяев

«Авангард» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В состав омичей вернулся защитник Коди Франсон, пропустивший два предыдущих матча.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Франсон — Войнов, Шумаков — Грачёв — Бек;
Спиценко — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Макаров — Мизюрин — Кошелев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский – Трямкин, Доус – Мэйсек – Голышев;
Мамкин – Бодров, Литовченко – Холланд – Секстон;
Гуркин – Стасенко, Белоусов – Дацюк – Гареев;
Валитов, Хрипунов – Плэтт – Обидин, Овчинников.
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