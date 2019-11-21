ХК «Сочи» подписал контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым

ХК «Сочи» заключил двусторонний контракт с нападающим Кириллом Кожевниковым, сообщает пресс-служба «леопардов». Соглашение будет действовать до конца сезона.
Кожевников — воспитанник нижневартовского хоккея. Начал карьеру в сезоне-2015/16 в «Мамонтах Югры», где выступал до лета 2017 года. В межсезонье форвард отправился за океан, подписав контракт с клубом лиги Онтарио «Уиндзор».
В сезоне-2018/19 вернулся в Ханты-Мансийск и вместе с «Мамонтами Югры» завоевал бронзовые медали Молодёжной хоккейной лиги, проиграв в полуфинале будущему победителю — ярославскому «Локо».
Перед нынешним сезоном Кожевников подписал контракт с «Адмиралом», но большую часть времени проводил в составе «Ермака» (клуба-партнёра дальневосточников). В 12 матчах за ангарскую команду в ВХЛ отметился двумя заброшенными шайбами.
За «Сочи» форвард будет выступать под 8-м номером.
- 21 ноября 2019
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