Шумаков прервал безголевую серию из 15 матчей, огорчив «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата «Авангард» принимает в Балашихе «Автомобилист» (идёт 3-й период, счёт 1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Хозяева восстановили равновесие в середине третьего периода стараниями Сергея Шумакова. Нападающий омского клуба прервал серию из 15 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 2 октября. Гол форварда был засчитан, несмотря на тренерский запрос тренерского штаба «Автомобилиста».

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Франсон — Войнов, Шумаков — Грачёв — Бек;

Спиценко — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Макаров — Мизюрин — Кошелев.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Гуркин — Стасенко, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.