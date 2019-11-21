Шумаков прервал безголевую серию из 15 матчей, огорчив «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата «Авангард» принимает в Балашихе «Автомобилист» (идёт 3-й период, счёт 1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хозяева восстановили равновесие в середине третьего периода стараниями Сергея Шумакова. Нападающий омского клуба прервал серию из 15 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 2 октября. Гол форварда был засчитан, несмотря на тренерский запрос тренерского штаба «Автомобилиста».
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Франсон — Войнов, Шумаков — Грачёв — Бек;
Спиценко — Мартынов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Макаров — Мизюрин — Кошелев.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Гуркин — Стасенко, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.
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