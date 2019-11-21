«Спартак» одержал третью победу подряд, забросив семь шайб минскому «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал в Мытищах минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Олега Знарка.



На 3-й минуте встречи Франсис Паре реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голом Артёма Фёдорова. Теэму Пулккинен снова вывел минчан вперёд, отличившись в формате «5 на 4», но «Спартак» восстановил равновесие стараниями Каспарса Даугавиньша. Во втором периоде точными бросками отметились Александр Хохлачёв и Даугавиньш. В третьем игровом отрезке преимущество «Спартака» укрепили Анатолий Никонцев, Хохлачёв и Максим Цыплаков.



Московский клуб одержал третью победу подряд, а минчане продлили серию поражений до трёх матчей. 25 ноября «Спартак» встретится в Москве с «Нефтехимиком», а «зубры» 23-го числа проведут выездной матч с «Авангардом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.