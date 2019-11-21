Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» одержал третью победу подряд, забросив семь шайб минскому «Динамо»

«Спартак» одержал третью победу подряд, забросив семь шайб минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал в Мытищах минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Олега Знарка.

На 3-й минуте встречи Франсис Паре реализовал численный перевес, на что хозяева ответили голом Артёма Фёдорова. Теэму Пулккинен снова вывел минчан вперёд, отличившись в формате «5 на 4», но «Спартак» восстановил равновесие стараниями Каспарса Даугавиньша. Во втором периоде точными бросками отметились Александр Хохлачёв и Даугавиньш. В третьем игровом отрезке преимущество «Спартака» укрепили Анатолий Никонцев, Хохлачёв и Максим Цыплаков.

Московский клуб одержал третью победу подряд, а минчане продлили серию поражений до трёх матчей. 25 ноября «Спартак» встретится в Москве с «Нефтехимиком», а «зубры» 23-го числа проведут выездной матч с «Авангардом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Паре (Ерёменко, Спунер) – 02:51' (5x4)   1:1 Фёдоров (Ганзл) – 09:22' (5x5)   1:2 Пулккинен (Костицын, Крыскин) – 11:58' (5x4)   2:2 Даугавиньш (Никонцев) – 13:17' (5x5)   3:2 Хохлачёв (Карсумс, Гончаров) – 33:33' (5x5)   4:2 Даугавиньш (Никонцев, Зубов) – 34:36' (5x5)   5:2 Никонцев (Даугавиньш) – 41:12' (5x5)   6:2 Хохлачёв (Ганзл, Фёдоров) – 43:22' (5x5)   7:2 Цыплаков (Юньков) – 55:36' (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019