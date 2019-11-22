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Экблад: неважно, что было в двух периодах. Бобровский не сдался и дал нам шанс

Экблад: неважно, что было в двух периодах. Бобровский не сдался и дал нам шанс
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад отметил вклад голкипера Сергея Бобровского в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ). К 38-й минуте матча «Пантерз» уступали 0:4, но затем забросили пять шайб подряд, в том числе победную в овертайме.

«Неважно, что было в двух периодах. Бобровский никогда не сдаётся. Он сумел перестроиться и был готов продолжать. Он сыграл значительную роль для «Флориды», сумев сделать несколько важнейших сейвов. Сергей сохранил «Флориду» в игре, предоставив нам шанс», — приводит слова Экблада журналист Джемисон Олив.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 22 минуты и 9 секунд, не отметившись результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32.

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