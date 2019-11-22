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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

21 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 17 россиян.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. 33-летний россиянин набрал 1015-е (395+620) очко в 863 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на 84-е место в истории, превзойдя результат Пэта Лафонтена (1013).

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. 19-летний Свечников продлил результативную серию (4+5) до шести матчей.

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил ассистентский дубль.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Флорида»28 из 3287,55:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+0+10310-22.09
Малкин (н)«Питтсбург»1+1+2261048%21.11
А. Свечников (н)«Каролина»0+1-20012-19.38
Костин (н)«Сент-Луис»0+000110-09.03
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+002000-18.00
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10210-14.20
Каменев (н)«Колорадо»0+00010050%06.19
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-10212-15.04
Радулов (н)«Даллас»0+0-10102-16.00
Михеев (н)«Торонто»0+2+20410-18.32
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+1+10040100%08.34
Проворов (з)«Филадельфия»1+0+20103-26.27
Гавриков (з)«Коламбус»0+1+10200-14.36
Задоров (з)«Колорадо»0+000121-17.11
Куликов (з)«Виннипег»0+000012-19.14
Сергачёв (з)«Тампа»1+000202-17.21
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