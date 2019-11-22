Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 ноября 2019 года
21 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 17 россиян.
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. 33-летний россиянин набрал 1015-е (395+620) очко в 863 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на 84-е место в истории, превзойдя результат Пэта Лафонтена (1013).
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. 19-летний Свечников продлил результативную серию (4+5) до шести матчей.
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил ассистентский дубль.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Флорида»
|28 из 32
|87,5
|5:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|22.09
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|+2
|2
|6
|1
|0
|48%
|21.11
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|-2
|0
|0
|1
|2
|-
|19.38
|Костин (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|09.03
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|-
|18.00
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|14.20
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|50%
|06.19
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|2
|-
|15.04
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|2
|-
|16.00
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+2
|+2
|0
|4
|1
|0
|-
|18.32
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|+1
|0
|0
|4
|0
|100%
|08.34
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+0
|+2
|0
|1
|0
|3
|-
|26.27
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|0
|-
|14.36
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|17.11
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|19.14
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|2
|-
|17.21
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