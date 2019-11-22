Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 21 ноября 2019 года

21 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых приняли участие 17 россиян.

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. 33-летний россиянин набрал 1015-е (395+620) очко в 863 матчах за карьеру в НХЛ и вышел на 84-е место в истории, превзойдя результат Пэта Лафонтена (1013).

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. 19-летний Свечников продлил результативную серию (4+5) до шести матчей.

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил ассистентский дубль.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Флорида» 28 из 32 87,5 5:4 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Дадонов (н) «Флорида» 0+0 +1 0 3 1 0 - 22.09 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 +2 2 6 1 0 48% 21.11 А. Свечников (н) «Каролина» 0+1 -2 0 0 1 2 - 19.38 Костин (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 1 1 0 - 09.03 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 2 0 0 0 - 18.00 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 2 1 0 - 14.20 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 0 0 50% 06.19 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 2 1 2 - 15.04 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 0 2 - 16.00 Михеев (н) «Торонто» 0+2 +2 0 4 1 0 - 18.32 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+1 +1 0 0 4 0 100% 08.34 Проворов (з) «Филадельфия» 1+0 +2 0 1 0 3 - 26.27 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 +1 0 2 0 0 - 14.36 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 1 2 1 - 17.11 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 0 1 2 - 19.14 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 0 0 2 0 2 - 17.21

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