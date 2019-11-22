Кейн — седьмой действующий игрок НХЛ с 600 голевыми передачами в карьере

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн сделал голевую передачу, которая стала для него 600-й за карьеру в НХЛ. Кейн — седьмой действующий игрок НХЛ, кому покорилось это достижение. Лидирует среди продолжающих карьеру игроков форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1071), второе место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (782), топ-3 замыкает форвард «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф (670).

Также впереди Кейна располагаются нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (656), а также форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло (оба — по 620). В общей сложности 90 игроков за историю НХЛ добирались до этого достижения.