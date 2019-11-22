Кейн — седьмой действующий игрок НХЛ с 600 голевыми передачами в карьере

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «молний».
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн сделал голевую передачу, которая стала для него 600-й за карьеру в НХЛ. Кейн — седьмой действующий игрок НХЛ, кому покорилось это достижение. Лидирует среди продолжающих карьеру игроков форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон (1071), второе место занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (782), топ-3 замыкает форвард «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф (670).
Также впереди Кейна располагаются нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (656), а также форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло (оба — по 620). В общей сложности 90 игроков за историю НХЛ добирались до этого достижения.
- 22 ноября 2019
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:33
-
08:11
-
08:00
-
07:40
-
07:26
-
07:21
-
07:14
-
07:05
-
06:59
-
06:52
-
06:33
-
06:19
-
06:13
-
06:09
-
05:54
-
05:41
-
05:26
-
05:12
-
04:08
-
03:21
- 21 ноября 2019
-
23:55
-
23:23
-
23:16
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:33
-
22:03