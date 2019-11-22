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Кемпе: зарплата в ЦСКА лучше, чем в «Лос-Анджелесе»

Кемпе: зарплата в ЦСКА лучше, чем в «Лос-Анджелесе»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Марио Кемпе поделился мнением о переходе в ЦСКА. Шведский форвард заключил контракт сроком на два года.

«Я чувствую облегчение в связи с тем, что решил вопрос о будущем. Думаю, у меня не возникнет никаких проблем с адаптацией, ведь я уже играл в России. Готов вернуться в КХЛ, мне нравится хоккей в этой лиге. Было приятно попробовать свои силы в НХЛ, но теперь нужно думать о новом клубе.

Конечно, были и другие команды, проявлявшие интерес, но я всегда восхищался ЦСКА. Это отличный клуб с особой историей, поэтому будет здорово надеть его свитер. В детстве я был большим поклонником Павла Буре. Зарплата в ЦСКА? Конечно, финансовые условия лучше, чем были в «Лос-Анджелесе», — сказал Кемпе в интервью Expressen.

Прошедшим летом 31-летний Кемпе заключил с «Лос-Анджелесом» однолетний контракт на $ 700 тыс.

ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
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