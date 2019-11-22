Тренер «Ак Барса»: Рейдеборн — сильный голкипер. Мы верим в каждого из вратарей

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем с «Барысом» анонсировал изменения в составе команды, назвал сильные стороны соперника и прокомментировал игру вратарей.
«Перед матчем с «Барысом» у нас есть и плановые, и вынужденные изменения: будут играть несколько свежих хоккеистов. Мы верим в наших игроков и надеемся, что они принесут команде победу. Все ребята находятся в одном тренировочном режиме, все придерживаются одной системы, поэтому они всё умеют. Если мы будем упорно работать и играть на пределе возможностей, добьёмся положительного результата.
«Барыс» — быстрая, агрессивная команда, нацеленная на ворота. Они хорошо играют в большинстве, у них есть очень мастеровитые игроки — будет очень интересный матч. Будем стараться играть в атакующий хоккей, стараться владеть инициативой. В матче с «Сибирью» нам не хватило дисциплины в плане удалений — нужно убрать такое большое количество штрафных минут, потому что это шанс для соперника, и мы не должны уповать на игру вратаря.
Рейдеборн? Он был задействован в национальной сборной. Это сильный вратарь, у нас оба голкипера очень достойные, мы верим в них», — приводит слова Перова пресс-служба казанского клуба.
- 22 ноября 2019
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