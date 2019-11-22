Кузнецов — фанатам «Трактора»: болельщики должны болеть, хоккеисты – играть
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, являющийся воспитанником «Трактора», прокомментировал сложившуюся ситуацию в челябинском клубе.
Команда проиграла пять последних матчей, в результате чего опустилась на последнее место в Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф уже на 11 очков. На одном из домашних матчей фанаты провели акцию протеста против руководства клуба.
«Хотел бы поддержать команду «Трактор» и болельщиков в сложной сложившейся ситуации. Ребята, только все вместе вы сможете выбраться.
Болельщики должны болеть, хоккеисты – играть. Давайте, ребята, поддержите их, а хоккеисты обязательно ответят вам благодарностью, поэтому только «Трактор», только победа!» – сказал Кузнецов в видеообращении к болельщикам.
«Трактор» и фанаты. Что происходит в Челябинске?
Болельщики уральского клуба выражают недовольство. Разбираемся, в чём дело.
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