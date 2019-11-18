«Трактор» и фанаты. Что происходит в Челябинске?

С чего всё началось

После пяти минут матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» группа болельщиков «Трактора» в знак протеста покинула фанатскую трибуну в связи с неудовлетворительными результатами команды. Арену, судя по фото, покинуло порядка 100 человек. Челябинцы уступили команде из Екатеринбурга, сейчас «Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции.

«Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив «Автомобилисту»

Заявление «Трактора»

Пресс-служба «Трактора» сразу опубликовала заявление клуба по поводу ситуации на фанатском секторе в матче с «Автомобилистом».



«После проведения болельщиками «Трактора» флешмоба в поддержку команды «Ждём перемен — ждём побед!», организованной по инициативе болельщиков и получившей помощь в организации со стороны администрации клуба, в акции приняли участие порядка 100 человек, спевшие на раскатке команды песню В. Цоя «Ждём перемен».

Менеджер по работе с болельщиками Артём Воробьёв организовал группу «фанатов» к демонстративной акции — уходу с трибуны. В октябре-ноябре в адрес Артёма Воробьёва руководителем службы информации и связей с общественностью Еленой Герасименко был выдвинут ряд замечаний и требований, с которыми данный сотрудник отказался работать. В результате его личные амбиции и несостоятельность, конфликт с новым руководителем вылились в месть клубу.



Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц, лично организованных Воробьёвым. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику», — сообщается в официальном телеграм-канале «Трактора».

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Заявление болельщиков и ответ агента Николаева

В интернете появилось заявление активной группы болельщиков «Трактора», которые покинули трибуну в ходе матча челябинцев с «Автомобилистом». Болельщики объявили в письме бойкот домашним матчам и потребовали смены руководства клуба. Также болельщики выразили недовольство комплектованием команды, которое, по их мнению, осуществляется преимущественно игроками, работающими с Юрием Николаевым. Агент решил высказаться.



«Заявление группы болельщиков «Трактора»? С моей точки зрения, у него есть какая-то природа. Истерия по поводу «Трактора», развёрнутая с сентября в интернете, идущая от несолидных «телеграм-каналов», мягко говоря, провокационна и неправдоподобна. На мой взгляд, за ней стоят люди, преследующие определённые интересы. Моё агентство знает, кто эти люди. Не хотелось опускаться до полемики с ними, но сейчас считаю нужным ответить. На мой взгляд, нынешнему руководству «Трактора» досталась тяжёлая платёжная ведомость в финансовом плане.



Что касается меня как агента, то в КХЛ есть открытая база игроков, и в ней указано, чьи интересы я представляю. Лично я представляю интересы не более четырёх человек. Среди них капитан «Трактора» Дмитрий Калинин и ещё один челябинец – Виталий Меньшиков, а также Ярослав Косов, которого болельщики признали лучшим игроком «Трактора» в октябре. А для сведения «псевдоболельщиков» скажу, что совокупные зарплаты всех вышеперечисленных игроков в полтора раза меньше контракта одного защитника Ника Бэйлена, который как раз и является частью наследства прошлых лет и только недавно начал выступать после травмы», — сказал Николаев.

Раньше «Сектор А» поддерживал Сеничева и Губарева

В прошлом году активисты фан-движения «Сектор А» высказывали поддержку прежнему руководству клуба в лице Ивана Сеничева и Евгения Губарева.



«В этом году команда «Трактор» в связи с огромным количеством травм показывает не лучший хоккей, но болельщики продолжают любить и верить в родной клуб. Наше движение в течение десяти лет поддерживает команду и в радости, и в горе. Все, кто следит за «Трактором» все эти годы, знают, что мы были на острие атаки против руководства «Трактора» в сезоне-2009/10, и на то были конкретные и явные причины в виде хамского отношения к болельщикам и нежелания руководства что-либо менять в лучшую сторону. Сейчас же мы наблюдаем за планомерной атакой на «Трактор» и руководство клуба. Так называемые урбанисты предлагают лишить «Трактор» финансирования, фактически убить единственную профессиональную команду с 70-летней историей, играющую на высшем уровне. Люди, радеющие за велосипедные дорожки в городе, где шесть месяцев лежит снег, предлагают лишить огромную армию болельщиков радости.



Если пойти на поводу у так называемых активистов-общественников, то Челябинск может потерять самый главный позитивный бренд. Очевидно, что активность псевдодоброжелателей совпадает с выборным годом и несёт прежде всего политическую окраску.



Мы понимаем весь абсурд просьб «урбанистов» и поэтому ранее не отвечали, но сейчас решили ответить, так как складывается мнение в прессе, что «Трактор» никому не нужен и никто не готов за него постоять, а это огромное заблуждение. На данный момент движение «Сектор А» не видит причин менять руководство, с которым мы в прошлом сезоне выиграли бронзовые медали. «Трактору» сейчас нужна поддержка болельщиков и всех здравых людей, по-настоящему радеющих за команду. Мы требуем прекратить атаки на «Трактор» и сведение политических счетов за счёт команды!» — говорилось в заявлении болельщиков.

Итоговая позиция клуба

Хоккейный клуб «Трактор» в этот же день опубликовал официальный ответ на письмо группы болельщиков.



«1. В настоящий момент клуб занимается подготовкой к четырём очень важным матчам домашней серии. Команда, тренерский штаб, администрация клуба делают всё возможное, чтобы заработать столь необходимые команде очки. Это возможно при полной поддержке команды.



2. Организованный движением «Сектор А Ultras» саботаж накаляет и без того непростую ситуацию. Движение на последней игре продемонстрировало своё отношение к команде. На первых минутах матча при счёте 0:0 несколько рядов болельщиков демонстративно ушли из зала. Акция была организована сотрудником клуба, менеджером по работе с болельщиками, на основании личной неприязни к непосредственному руководителю. При этом все остальные болельщики, весь семитысячный зал, продолжили поддерживать команду.



В качестве комментария к данному письму сообщаем, что клуб понимает и разделяет неудовлетворённость и недовольство результатами игры команды», — указано в заявлении клуба.