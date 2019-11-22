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«Барыс» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, дебютирует Дыняк

«Барыс» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, дебютирует Дыняк
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Нур-Султане. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 22 ноября, — в 16:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс»:

Паскуале (Кудрявцев);
Охтамаа — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк— Старченко;
Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд— Шевченко;
Орехов, Петухов— Сагадеев — Шестаков, Мусоров.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Капа;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Лещенко — Глухов — Э. Галимов, Основин.

Тренер «Ак Барса»: рассчитываем на Дыняка и надеемся, что он усилит команду
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