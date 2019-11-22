«Барыс» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, дебютирует Дыняк

«Барыс» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Нур-Султане. Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 22 ноября, — в 16:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Охтамаа — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк— Старченко;

Шалапов — Маклюков, Акользин — Бойд— Шевченко;

Орехов, Петухов— Сагадеев — Шестаков, Мусоров.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Фрэттин — Кормье — Петров;

Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Капа;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;

Журавлёв, Лещенко — Глухов — Э. Галимов, Основин.