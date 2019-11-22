К. Семёнов: с чесноком в упаковке от киндер-сюрприза в «Авангарде» не ходят

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал эпидемию травм в омском клубе в ходе нынешнего сезона.

«Здесь удивляться нечему. Мы играем в командный вид спорта. Это не настольный теннис, где ты один на один с противником. Всё зависит от команды, у нас каждый вносит вклад в победу. Обсуждали ли количество травм в команде? Нет, не обсуждали, да и за этой статистикой я не слежу. Приколов по этому поводу не было, шаман к нам точно не приходил. Выбыл человек и выбыл, ничего не остаётся, кроме как выходить и играть на победу. Отмазок никаких нет.

С чесноком в упаковке от киндер-сюрприза, конечно, не ходим. Но доктора следят за нами, дают витамины. Смешно было бы, если бы мы с чесноком на верёвочке ходили, как в первом классе. В начальных классах у всех были такие. Сейчас, мне кажется, так никто не ходит. Уже поколение другое. Будет смешно, если мой ребёнок придёт в первый класс с чесноком на шее. Его же засмеют. Но всё равно нужно следить за собой. Неважно, что там доктор дал или нет, ты сам должен заботиться о своём здоровье.

Мне помогла травма Зернова? Тяжело сказать, помогло мне это или нет. При подписании контракта тебе не гарантируют место в первом звене, у тренеров всегда своё видение. Неважно, начинаешь ты сезон в первой тройке или четвёртой, год может по-разному сложиться. Всё зависит от того, как проявишь себя в играх и на тренировках. Конечно, сейчас очень важный период в моей карьере – нужно показать, что готов выступать на лидирующих позициях. Нравится как можно больше времени проводить на льду, я не устаю. Играть по 20-25 минут — не проблема, только рад», — цитирует Семёнова пресс-служба КХЛ.