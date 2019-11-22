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Голкипер «Торпедо» Линдбек отразил 48 бросков в матче с «Сибирью»

Голкипер «Торпедо» Линдбек отразил 48 бросков в матче с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимала «Торпедо». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу нижегородского клуба. Хозяева потерпели шестое поражения кряду.

Главным героем матча стал голкипер нижегородского клуба Андерс Линдбек. Шведский вратарь парировал 48 бросков из 49, пробить его сумел только Никита Михайлов. «Сибирь» перебросала гостей со счётом 49:23.

В начале третьего периода шайба во второй раз побывала в воротах гостей, однако в результате видеопросмотра было определено, что игрок «Сибири» находился в положении вне игры. Следом нижегородцы переломили ход встречи, сумев отыграться усилиями Чарльза Дженовея.

Автором победной шайбы стал форвард «Торпедо» Джордан Шрёдер. Шайбы легионеров гостей разделили 188 секунд. Итог встречи подвели шайбы Куинтона Хаудена и Михаила Варнакова, поразившего пустые ворота.

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