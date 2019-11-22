Дыняк — о дебюте в КХЛ: перед матчем очень волновался, не мог уснуть

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями после матча с «Барысом» (5:1). Нападающий набрал 4 (1+3) очка в дебютной встрече в КХЛ.
«Перед игрой очень волновался — всё-таки первый матч в КХЛ. Было волнение — днём не мог уснуть, думал, как буду помогать команде выигрывать. Эмоции перехлёстывали, у меня такого никогда не было. Только, по-моему, в молодёжке я набрал 4 или 5 очков за матч.
Я бы не сказал, что дебют звёздный. Работал на команду, через работу пришёл результат, это дало свои плоды. Главное, что команда победила. При этом неважно, забил я, отдал передачу или нет. Я приехал сюда помогать команде, чем могу.
Это всё мастера-партнёры, приятно с ними играть: они открывались — я отдавал, они забивали. То есть решающее решение, касание всё равно было за ними», — цитирует Дыняка пресс-служба казанского клуба.
- 22 ноября 2019
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