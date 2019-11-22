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Дыняк — о дебюте в КХЛ: перед матчем очень волновался, не мог уснуть

Дыняк — о дебюте в КХЛ: перед матчем очень волновался, не мог уснуть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями после матча с «Барысом» (5:1). Нападающий набрал 4 (1+3) очка в дебютной встрече в КХЛ.

«Перед игрой очень волновался — всё-таки первый матч в КХЛ. Было волнение — днём не мог уснуть, думал, как буду помогать команде выигрывать. Эмоции перехлёстывали, у меня такого никогда не было. Только, по-моему, в молодёжке я набрал 4 или 5 очков за матч.

Я бы не сказал, что дебют звёздный. Работал на команду, через работу пришёл результат, это дало свои плоды. Главное, что команда победила. При этом неважно, забил я, отдал передачу или нет. Я приехал сюда помогать команде, чем могу.

Это всё мастера-партнёры, приятно с ними играть: они открывались — я отдавал, они забивали. То есть решающее решение, касание всё равно было за ними», — цитирует Дыняка пресс-служба казанского клуба.

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У молодого нападающего гол в большинстве и три передачи. Ещё вчера о нём никто не слышал, но теперь будут говорить все.
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