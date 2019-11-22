СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Армейцы» одержали пятую победу подряд.
Питерцы открыли счёт на 9-й минуте усилиями Андрея Кузьменко, на что гости ответили голом Адама Лишки. Антон Бурдасов вернул лидерство «армейцам», а во втором периоде Сергей Плотников и Евгений Кетов укрепили преимущество хозяев площадки. В третьем периоде Андрей Кузьменко оформил дубль, на что гости ответили голом Кирилла Капустина.
25 ноября подопечные Алексея Кудашова примут в Санкт-Петербурге «Куньлунь Ред Стар», а череповецкая команда 26-го числа встретится на своей площадке с рижским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 ноября 2019
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