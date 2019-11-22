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СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

СКА обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге «Северсталь». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Армейцы» одержали пятую победу подряд.

Питерцы открыли счёт на 9-й минуте усилиями Андрея Кузьменко, на что гости ответили голом Адама Лишки. Антон Бурдасов вернул лидерство «армейцам», а во втором периоде Сергей Плотников и Евгений Кетов укрепили преимущество хозяев площадки. В третьем периоде Андрей Кузьменко оформил дубль, на что гости ответили голом Кирилла Капустина.

25 ноября подопечные Алексея Кудашова примут в Санкт-Петербурге «Куньлунь Ред Стар», а череповецкая команда 26-го числа встретится на своей площадке с рижским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Кузьменко (Галенюк) – 08:39' (5x5)   1:1 Лишка (Якимов, Монахов) – 15:06' (5x5)   2:1 Бурдасов – 19:19' (5x5)   3:1 Плотников (Ожиганов) – 24:00' (5x5)   4:1 Кетов (Зуб, Марченко) – 38:42' (5x5)   5:1 Кузьменко (Галенюк, Дыбленко) – 44:36' (5x5)   5:2 Капустин (Сизов) – 56:03' (5x5)
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