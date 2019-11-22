Чесалин: какая-то у «Сибири» получается зебра с длинной чёрной полосой
Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение со счётом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Новосибирский клуб потерпел шестое поражение подряд.
«Мы не заслуживали поражения со счетом 1:4. В эти 10 минут произошла какая-то катастрофа. Надо сделать из этого правильные выводы. Мы контролировали ситуацию полностью, но не услышали, что третий период нужно провести на контратаках. После незасчитанного гола команда непонятно почему встала. Какая-то у нас получается зебра с длинной чёрной полосой. Надеюсь, что скоро придёт белая. Каждый из нас возомнил себя каким-то мастером, играем в пас. Мы не та команда», — приводит слова Чесалина официальный сайт КХЛ.
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