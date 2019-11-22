Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо»

«Витязь» прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подмосковного клуба. «Витязь» прервал серию из пяти поражений.

Подопечные Михаила Кравеца забросили две шайбы в ходе первого периода. Сначала точным броском отметился Павел Варфоломеев, реализовавший большинство, а затем отличился Пекка Йормакка. Во втором периоде преимущество подмосковного клуба укрепил Данила Моисеев, на что рижане ответили голом Кирилла Слепца. В третьей двадцатиминутке Миро Аалтонен в четвёртый раз огорчил латвийский клуб.

25 ноября «Витязь» проведёт выездной матч с «Авангардом», а рижане 24-го числа встретятся на выезде с ХК «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Варфоломеев (Ержабек, Бывальцев) – 08:41' (5x4)   2:0 Йормакка (Бывальцев) – 14:32' (5x5)   3:0 Моисеев (Ларичев, Евсеенков) – 25:31' (5x5)   3:1 Слепец (Зиле) – 27:52' (4x4)   4:1 Аалтонен (Макеев) – 48:15' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019