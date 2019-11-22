«Витязь» прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подмосковного клуба. «Витязь» прервал серию из пяти поражений.



Подопечные Михаила Кравеца забросили две шайбы в ходе первого периода. Сначала точным броском отметился Павел Варфоломеев, реализовавший большинство, а затем отличился Пекка Йормакка. Во втором периоде преимущество подмосковного клуба укрепил Данила Моисеев, на что рижане ответили голом Кирилла Слепца. В третьей двадцатиминутке Миро Аалтонен в четвёртый раз огорчил латвийский клуб.



25 ноября «Витязь» проведёт выездной матч с «Авангардом», а рижане 24-го числа встретятся на выезде с ХК «Сочи».