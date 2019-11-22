«Витязь» прервал серию поражений, обыграв рижское «Динамо»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске рижское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подмосковного клуба. «Витязь» прервал серию из пяти поражений.
Подопечные Михаила Кравеца забросили две шайбы в ходе первого периода. Сначала точным броском отметился Павел Варфоломеев, реализовавший большинство, а затем отличился Пекка Йормакка. Во втором периоде преимущество подмосковного клуба укрепил Данила Моисеев, на что рижане ответили голом Кирилла Слепца. В третьей двадцатиминутке Миро Аалтонен в четвёртый раз огорчил латвийский клуб.
25 ноября «Витязь» проведёт выездной матч с «Авангардом», а рижане 24-го числа встретятся на выезде с ХК «Сочи».
КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Варфоломеев (Ержабек, Бывальцев) – 08:41' (5x4) 2:0 Йормакка (Бывальцев) – 14:32' (5x5) 3:0 Моисеев (Ларичев, Евсеенков) – 25:31' (5x5) 3:1 Слепец (Зиле) – 27:52' (4x4) 4:1 Аалтонен (Макеев) – 48:15' (5x5)
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