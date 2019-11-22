Скабелка: «Ак Барс» просто переиграл «Барыс» во всём

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:5).
«Не получилась у нас игра. Или надо сказать, что «Ак Барс» нас просто во всём переиграл. В движении, в агрессии с первой смены. Готовились, предупреждали ребят, но одно дело говорить, а другое — выйти и сделать. Совершенно разные матчи были здесь и в Казани. Не попали мы, скорости проигрывали, всю борьбу, индивидуальных ошибок было достаточно много. Поэтому результат закономерный», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах. 24 ноября «Барыс» проведёт домашний матч с «Амуром», «Ак Барс» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
- 22 ноября 2019
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