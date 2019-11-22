Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: «Ак Барс» просто переиграл «Барыс» во всём

Скабелка: «Ак Барс» просто переиграл «Барыс» во всём
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:5).

«Не получилась у нас игра. Или надо сказать, что «Ак Барс» нас просто во всём переиграл. В движении, в агрессии с первой смены. Готовились, предупреждали ребят, но одно дело говорить, а другое — выйти и сделать. Совершенно разные матчи были здесь и в Казани. Не попали мы, скорости проигрывали, всю борьбу, индивидуальных ошибок было достаточно много. Поэтому результат закономерный», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Казанский клуб продлил победную серию до пяти матчей, а команда Андрея Скабелки потерпела седьмое поражение в девяти последних встречах. 24 ноября «Барыс» проведёт домашний матч с «Амуром», «Ак Барс» в этот же день встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Впечатляющий дебют Дыняка в КХЛ! Так не начинали даже Панарин с Капризовым
У молодого нападающего гол в большинстве и три передачи. Ещё вчера о нём никто не слышал, но теперь будут говорить все.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019