Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Рейнджерс» Шей помог одноклубнику отыскать на льду выбитый зуб

Защитник «Рейнджерс» Шей помог одноклубнику отыскать на льду выбитый зуб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая в Оттаве на «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу «Сенаторз».

Нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье лишился зуба в ходе второго периода. Канадский хоккеист оказался на льду после того, как получил клюшкой в лицо от защитника «сенаторов» Кристиана Яроша. Лемье сумел продолжить встречу, а выбитый зуб товарищу помог найти защитник Брэди Шей.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. После 23 матчей «Оттава» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Рейнджерс» — на 14-м месте на Востоке (20 очков в 20 встречах).

Панарин молчит, «Рейнджерс» — беспомощны. Они не скоро поборются за Кубок Стэнли
В игре с «Оттавой» «Нью-Йорку» не помог даже автогол вратаря «сенаторов».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019