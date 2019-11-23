Защитник «Рейнджерс» Шей помог одноклубнику отыскать на льду выбитый зуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча, проходившая в Оттаве на «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу «Сенаторз».
Нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье лишился зуба в ходе второго периода. Канадский хоккеист оказался на льду после того, как получил клюшкой в лицо от защитника «сенаторов» Кристиана Яроша. Лемье сумел продолжить встречу, а выбитый зуб товарищу помог найти защитник Брэди Шей.
Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.
Для «сенаторов» эта победа стала 3-й кряду. После 23 матчей «Оттава» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Рейнджерс» — на 14-м месте на Востоке (20 очков в 20 встречах).
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