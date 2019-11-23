Рантанен, пропустивший 13 матчей, возобновил тренировки с «Колорадо»
Нападающий Микко Рантанен провёл первую тренировку в составе «Колорадо Эвеланш» с момента получения травмы нижней части тела в прошлом месяце.
Финский хоккеист уже пропустил 13 матчей с 21 октября, когда он травмировался на первой минуте второго периода матча с «Сент-Луис Блюз» (1:3). Без Рантанена «Колорадо» выиграл шесть матчей, проиграл столько же в основное время и потерпел ещё одно поражение в дополнительное.
На момент получения травмы 23-летний Рантанен набрал 12 (5+7) очков в девяти играх и делил с центрфорвардом Натаном Маккинноном первое место в команде среди бомбардиров.
В прошлом регулярном чемпионате хоккеист установил личный рекорд, записав на свой счет 87 (31+56) баллов за результативность в 74 матчах.
Рантанен пропустит несколько недель после попадания конька в трещину на льду
- 23 ноября 2019
-
14:09
-
14:01
-
13:34
-
13:10
-
12:55
-
12:30
-
12:08
-
11:47
-
11:28
-
11:09
-
10:54
-
10:19
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:05
-
08:02
-
06:33
-
05:51
-
04:39
- 22 ноября 2019
-
23:55
-
23:51
-
23:24
-
22:49
-
22:47
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
21:58
-
21:50
-
21:46
Партнерский контент