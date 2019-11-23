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Рантанен, пропустивший 13 матчей, возобновил тренировки с «Колорадо»

Рантанен, пропустивший 13 матчей, возобновил тренировки с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Микко Рантанен провёл первую тренировку в составе «Колорадо Эвеланш» с момента получения травмы нижней части тела в прошлом месяце.

Финский хоккеист уже пропустил 13 матчей с 21 октября, когда он травмировался на первой минуте второго периода матча с «Сент-Луис Блюз» (1:3). Без Рантанена «Колорадо» выиграл шесть матчей, проиграл столько же в основное время и потерпел ещё одно поражение в дополнительное.

На момент получения травмы 23-летний Рантанен набрал 12 (5+7) очков в девяти играх и делил с центрфорвардом Натаном Маккинноном первое место в команде среди бомбардиров.

В прошлом регулярном чемпионате хоккеист установил личный рекорд, записав на свой счет 87 (31+56) баллов за результативность в 74 матчах.

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