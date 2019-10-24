Рантанен пропустит несколько недель после попадания конька в трещину на льду

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен выбыл из строя на несколько недель из-за травмы нижней части тела.



22-летний форвард получил травму во втором периоде встречи с «Сент-Луис Блюз» (1:3). В момент борьбы за шайбу конёк финского нападающего попал в трещину во льду, нога игрока изогнулась, и он рухнул на площадку. После этого Рантанен не смог продолжить игру.



«Он выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела. Больше информации должно появиться в начале следующей недели», — цитирует главного тренера «лавин» Джареда Беднара официальный сайт НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.



В матче с «Блюз» на счету финна была результативная передача. Всего в девяти матчах регулярного чемпионата Рантанен набрал 12 (5+7) очков.