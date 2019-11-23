«Авангард» подписал пробный контракт с Алексеем Терещенко

Хоккейный клуб «Авангард» подписал пробный контракт на три матча с центрфорвардом Алексеем Терещенко, информирует пресс-служба омского клуба.

В минувшем сезоне Терещенко записал на свой счёт 6 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо». Кроме того ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.

Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Ак Барса» (2007).

Терещенко — трёхкратный чемпион мира. Всего в КХЛ провёл 567 матчей и набрал 295 (118+177) очков.